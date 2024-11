Uregerlige badegæster hærger i kystby - endnu en svømmehal tager vagter i brug

Efter sagerne i Odense og de nye sager fra Nyborg vil han nu tale med sine retsordfører-kollegaer på Christiansborg og kræve at politiet tager problemstillingen mere seriøst.

Men skal politiet så stå på kanten af badebassinet og holde øje?

- Jeg er sådan set ligeglad med, hvordan politiet løser opgaven. Den skal bare løses, for folk skal ikke stoppe med at gå i svømmehallen, fordi nogle indvandrerdrenge truer dem væk, siger Bjørn Brandenborg.

Er politiets opgave

Nyborg Svømme- og Badeland regner med at bruge 365.000 kroner i år på tryghedsvagterne, men spørger man byens borgmester, Kenneth Muhs (V), er det slet ikke penge, som Nyborg Kommune bør poste i svømmehallens sikkerhed.

- Grundlæggende er det jo helt forkert, at vi skal bruge skatteborgernes penge til at skabe tryghed på den her måde. Det er en politiopgave at tage sig af den slags, slår han fast.

Han vil derfor tale med politiet og sine fynske borgmesterkollegaer om hvordan situationen skal tackles.