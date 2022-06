Usædvanligt høje beløb og penge til søster: Byrådsmedlem havde udgifter for over en halv million kroner

Tidligere byrådsmedlem og leder af ungdomsskolens musicaltalentskole, Jesper Nielsen, har siden 2014 fået tilbagebetalt penge for udlæg på 540.171 kroner - alene i den første del af 2022 blev der udbetalt 74.086 kroner.

Det fremgår af den gennemgang, som Nyborg Kommunens økonomi- og digitaliseringsafdeling har foretaget af ungdomsskolens og Jesper Nielsens regnskaber og bilag.

- Det virker usædvanligt højt i forhold til andre steder i organisationen og normalt betales store beløb via E-faktura og EAN-nummer, hvilket også letter dokumentation og de administrative sagsgange, hedder det i et notat om økonomistyringen i ungdomsskolen.

- Dokumentationen for udlæg til Jesper Nielsen må konstateres at være mangelfuld, da det på en del bilag ikke fremgår, hvilke varer eller ydelser udgiften vedrører, eller hvem der har deltaget i eksempelvis restaurantbesøg og med hvilket formål. Dokumentationen for udgifter lever dermed ikke op til kravene i Nyborg Kommunes kasse og regnskabsregulativ, hedder det.

Alle udlæg er godkendt af ungdomsskolelederen, det vil sige Kurt Struve indtil 2020 og Carsten Højgaard fra 2020. Ungdomsskolen oplyser, at:

- Der synes at have været en praksis for, at Jesper har afholdt store dele af de udgifter som har været indenfor Jespers opgaveportefølje via udlæg. En praksis der generelt i Ungdomsskolen pt. kan betragtes som en kultur/vane.



Hoteller og flybilletter

Sekretæren har ved flere lejligheder i årenes løb forsøgt at ændre denne praksis. Dog uden nævneværdig effekt.

Størstedelen af udlæggene vedrører flybilletter, hotelophold, teaterbilletter, forplejning og andet. På udlæggene er der vedhæftet bilag, der omfatter enten kvitteringer, mails eller skærmbilleder af kontoudtog fra Jesper Nielsen. Bilagene dokumenterer i nogen grad, hvad udlæggene vedrører, men der er mange bilag, hvor det ikke fremgår, hvem der har deltaget i eksempelvis restaurantbesøg og med hvilket formål, eller hvem der har modtaget indkøbte gaver, skriver økonomiafdelingen.

- Ved bestilling af rejser og hotelophold ses en udbredt anvendelse af privat mailadresse og køb foretaget som privatperson fremfor kommunal mailadresse og køb foretaget som offentlig institution. Ved anvendelse af privat mailadresse og profil på eksempelvis hotelportaler opnås blandt andet rabatter og bonus, som efterfølgende kan benyttes til private formål. Benyttelsen af privat mailadresse kan således have medført økonomiske fordele, som burde være tilfaldet Nyborg Kommune, hedder det.

Gennemgangen af Jesper Nielsens bilag viser også, at han har bestilt serviceydelser hos sin søster og svoger for 114.000 kroner.

- Blandt de leverandører, der har leveret ydelser til Musicaltalentskolen, er Jesper Nielsens søster. Ungdomsskolen har fra september 2018 til marts 2022 købt ydelser til musicaltalentskolen for 114.687 kroner før moms fra Heidi Scheibye/Scheibye Holding, som er et firma ejet af Jesper Nielsens søster og svoger.

- Nyborg Ungdomsskole har ikke forholdt sig til, om Nyborg Kommunes udbudsregler er overholdt ved indkøbet af undervisningsydelser, herunder om indkøbet er sket på markedsmæssige vilkår og ved indhentning af tilbud. Nyborg Ungdomsskole har ikke forholdt sig til habilitet i Jesper Nielsens indkøb af ydelser fra sin søster, hedder det i økonomigennemgangen.

Nyborg Ungdomsskole afholder udgifter til køb af fødevarer på cirka 230.000 kroner årligt. Udgifterne omfatter primært indkøb i supermarkeder og fødevarebutikker, viser gennemgangen.



- På trods af det undervisningsmæssige aspekt med nogle køb af fødevarer vurderes det, at praksis omkring forplejning ved ungdomsskoleaktiviteter er i strid med de kommunale retningslinjer omkring kommunalt formål med afholdte udgifter. Forplejning og andre goder i arbejdstiden er sædvanligvis en privat udgift, som medarbejdere i Nyborg Kommune selv afholder. Hvis der tilbydes forplejning til medarbejderne, skal medarbejderne enten betale for forplejningen, eller der skal indberettes en skattemæssig værdi af forplejningen. Hvis medarbejdere i Nyborg Ungdomsskole indgår i pædagogiske måltider i undervisningen kan der være skattemæssige forhold eller lønfradrag, hedder det videre.

Der ses enkelte hotelophold, der er betalt af Nyborg Ungdomsskole, hvor der ikke forekommer at være et kommunalt formål med rejsen og opholdet. Der er afholdt udgifter til hotelophold i udlandet, da der har været praksis for, at instruktøren af rockmusicalen tager til udlandet i nogle dage og skriver manuskript til musicalen. Denne udgift vurderes ikke at være med et kommunalt formål. Nyborg Ungdomsskole har stoppet denne praksis og har modtaget tilbagebetaling for det planlagte ophold i 2022.

- I Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsregulativ er fastsat, at udlandsrejser kræver godkendelse af fagchefen eller direktøren. På de afholdte rejser og hotelophold er ikke anført, at udgifter og formål er godkendt af fagchef eller direktør. Der bør iværksættes en praksis i Nyborg Ungdomsskole, hvor udlandsrejser godkendes af fagchef eller direktør, skriver økonomiafdelingen.

Ungdomsskolens udgifter til kursus og uddannelse fra januar 2020 til april udgør 493.494 kroner.

- Da der er tale om en forholdsvis lille leder- og medarbejdergruppe med fast ansættelse i Nyborg Ungdomsskole er udgifterne til kursus og uddannelse per medarbejder højere end sædvanlig praksis i Nyborg Kommune, skriver økonomiafdelingen.

Revisor ser på bilagene

På bagggrund af gennemgangen foreslås, at den eksterne revision BDO gennemfører forvaltningsrevision ved Nyborg Ungdomsskole i efteråret 2022, hvor det påses at kommunens kasse- og regnskabsregulativ samt interne retningslinjer er overholdt.



- Omfanget af udlæg i Nyborg Ungdomsskole er meget stort. Blandt de afholdte udgifter under Nyborg Ungdomsskole er anvendt udlæg i et omfang, som må konstateres at være markant højere, end hvad der sædvanligvis ses i de kommunale institutioner, og hvad der forudsættes i Kasse- og regnskabsregulativet, hedder det videre.

Regnskaberne for Nyborg Ungdomsskole viser dog også, at Nyborg Ungdomsskole har overholdt budgettet i alle år siden 2014 og i alle år haft mindreforbrug.

Jesper Nielsen forlod i april byrådet i Nyborg, da det kom frem, at han tidligere havde forsøgt at købe nøgenbilleder af en 17-årig.