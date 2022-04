Uvildigt firma skal undersøge "syg kultur" - men er knapt så uvildig, viser det sig

Nyborg Kommune har hyret firmaet Komponent til at undersøge, om der generelt er problemer med kulturen i kommunen.

Komponent er et fælleskommunalt udviklings- og rådgivningscenter, som ejes af Kommunernes Landsforening, og dermed er Nyborg Kommune medejer af Komponent.

Det er blandt andet dem, der forhandler for arbejdsgiveren, når der forhandles overenskomst.

Arbejdskonsulent og tidligere professor på det nationale center for arbejdsmiljø Tage Søndergaard Kristensen påpeger, at valget om at bruge Komponent muligvis ikke giver den ønskede uvildige undersøgelse.

- Alt andet lige ville man nok aldrig vælge sådan et firma, hvis man ville have en undersøgelse, der var uvildig. Der er ikke rigtig nogen armslængde, som man plejer at anbefale, siger han.

Et tidligere samarbejde

DR Fyn har søgt aktindsigt i Nyborg Kommunes tidligere samarbejdsaftaler med Komponent, som er en videreførsel af konsulentvirksomheden COK, der også lå under KL. Den viser, at kommunen siden 2013 har købt ydelser for lige under 3,5 millioner kroner.



Det indebærer kurser i forvaltning, ledertraf og rekruttering af ansatte.



TV 2 Fyn har fået samme aktindsigt og kan bekræfte ovenstående.