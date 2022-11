Valgbommert i Nyborg: Nu får kommune også kritik fra Folketingets talerstol

Nyborg Kommune får nu også kritik fra talestolen i Folketinget for de mange fejl på stemmesedlen i Nyborgskredsen ved folketingsvalget.

Her kaldte Benny Engelbrecht (S) onsdag kommunens fejl på stemmesedlerne i valgkredsen for en "alvorlig fejl".

Det gjorde han i form af sin titel som formand for Udvalget for Prøvelse af Valgene, der har set på valgets gyldighed og gennemgået fejl.



Ved en fejl fra Nyborg Kommunes side var kandidaterne fra 12 ud af 14 partier blevet opført i alfabetisk rækkefølge i stedet for i prioriteret rækkefølge.

Det betød blandt andet, at Socialdemokratiets spidskandidat i Nyborgkredsen, Lasse Haugaard Pedersen, endte som næstsidst på listen, selvom han skulle have stået øverst på stemmesedlen.

- Valgbestyrelsens handlemåde ved udformningen af stemmesedlen har været yderst kritisabel, sagde Benny Engelbrecht fra talerstolen i Folketingssalen onsdag.

Valgsekretariatet har tidligere beklaget fejlen overfor TV 2 Fyn.

Største fejl ved valget

Den tidligere transportminister gjorde det også klart, at fejlen i Nyborg var den største ved det netop overstået valg.

- Det spørgsmål, der mere end noget andet har optaget udvalget, har været udformningen af stemmesedler, sagde Benny Engelbrecht.

Han fortæller også, at der ved folketingsvalget i i 2015 var en del fejl på stemmesedlerne, men at der ved valget i 2019 var strammet op på problemet.

Derfor er formanden for udvalget også ærgelig over fejlen, og han har sammen med udvalget opfordret Indenrigs- og Boligministeriet til at iværksætte yderligere tiltag for, at lignende ikke gentager sig.

TV 2 Fyn kunne tirsdag fortælle, at ministeriet også kalder fejlen alvorlig i deres redegørelse af valget. Desuden vil ministeriet ikke udelukke, at fejlen har kostet Lasse Haugaard Pedersen en plads i Folketinget.

Dog fører kritikken ikke nogen større konsekvenser med sig i forhold til valgresultatet.



Folketingetsmedlemmerne godkendte nemlig enstemmigt valgresultatet onsdag ved afstemning i Folketingssalen.