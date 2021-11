Valget i Nyborg: "Sur røv" og succes

Personligt gode valg men tilbagegang i parti

Til gengæld blev socialdemokratiets Rameesh Thirugnanasambanther genvalgt. Han var en af de kun to kandidater med ikke-vestlig baggrund, der stillede op til byrådet ud af 100 opstillede kandidater.

Hans navn var svært at udtale for borgmester Kenneth Muhs, da den nye liste med byrådsmedlemmer i kommunen skulle læses op. Med 219 stemmer sikrede Rameesh Thirugnanasambanther, der har rødder fra Sri Lanka, sig for tredje gang sædet i byrådet.