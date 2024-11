Vanvittig kørsel ved skole - påkørte lærer bagfra, mens en anden måtte springe for livet

Nærpolitiet i Nyborg har i denne uge sigtet en midaldrende mand for vanvidskørsel, efter en episode som udspillede sig ved Svindinge Friskole på Skolernes Motionsdag den 11. oktober.

På dagen havde skolen arrangeret et motionsløb med rute rundt i lokalområdet.

- Manden havde et ærinde på Præstegårdsvej, hvor løberuten gik. Her opstod der en uoverensstemmelse, som handlede om, at manden ikke følte, der blev gjort plads til ham og hans bil, fortæller leder af Nærpolitiet i Nyborg, Dennis Witt.

Nægter sig skyldig

I forbindelse med episoden måtte en kvindelig lærer springe for livet for ikke at blive påkørt af manden.

- Da manden så kommer kørende tilbage opstår der endnu en uoverensstemmelse mellem manden og skolens lærere. Her påkører manden en anden lærer bagfra. Heldigvis med så lav hastighed, at læreren ikke kom til skade, beretter Dennis Witt.

Manden, som kommer fra lokalområdet, nægter sig skyldig i sigtelsen, men bekræfter at have været på stedet i det konkrete tidsrum.

Fyns Politi har ikke konfiskeret mandens bil på nuværende tidspunkt, men bliver han dømt for vanvidskørsel kan bilen konfiskeres, og kørekortet inddrages, ligesom en eventuel dom kan udløse en fængselsstraf.