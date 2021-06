Var spejder i Nyborg: 52-årig mand frifundet i 34 år gammel drabssag

En dansk mand er frifundet i en 34 år gammel finsk drabssag, hvor en 20-årig tysk turist blev dræbt på en færge. Afgørelsen er truffet af byretten i Turku.

Manden var på gerningstidspunktet spejder i Nyborg, og var med spejderne på tur med færgen til Finland, hvor drabet skete.

Han var tiltalt for at have slået en 20-årig tysk turist ihjel på færgen "Viking Sally" i 1987 og for at have forsøgt at dræbe den tyske turists 22-årige veninde.

Drabet fandt sted natten til den 28. juli i 1987. Ofrene var turister på vej med færgen Stockholm til Turku i Finland.