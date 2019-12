Var ved at opgive sproget - nu har han været selvstændig i ti år

Saksen bliver med hurtige bevægelser ført igennem kundens hår, mens snakken går. Det skarpe værktøj ligger hjemmevant i hånden på Ethem Kalem fra Nyborg, der kom til Danmark fra Tyrkiet i 2002.

For mens der generelt er plads til forbedring i fynske kommuner, når det kommer til at få udenlandske tilflyttere i arbejde, så var han en af dem, der valgte at gå selvstændig mellem 2009 og 2017, hvor indvandrere startede 729 nye virksomheder.

Ethem Kalem har i dag ejet sin frisørsalon i Nyborg i næsten ti år. Men vejen dertil har været lang og sej - for først skulle han have styr på det allersværeste, fortæller frisøren til TV 2/Fyn.

- Det er en helt anden kultur og et helt andet sprog – det er dansk. Jeg synes, det er det sværeste sprog, siger han.

Ville i mål

Ethem Kalem var en ung mand i starten af 20’erne, da han første gang betrådte dansk jord. Han havde allerede fra starten besluttet sig for, at han skulle lære sproget i sit nye land – og det kunne kun gå for langsomt.

Så mens han arbejdede fuldtid som opvasker og rengøringsmand på et hotel, gik han også i skole. Den tætpakkede hverdag – og ikke mindst sproget – var dog ikke så let, som han havde håbet, og i de svære tider tænkte han tit på Tyrkiet.

- Det tog næsten fire år for mig at lære sproget, og jeg nåede at tænke, at jeg gerne ville tilbage – hjem til Tyrkiet. Men vi (ham og familien, red.) var tålmodige, og jeg prøvede at presse mig selv. Jeg skulle komme i mål, jeg ville, siger frisøren.

Stadig nye ord

Ethem Kalem holdt ud. Sproget blev lært. Og da han havde været på arbejdsmarkedet i otte år i forskellige stillinger, sprang han ud som selvstændig.

Og som han står i sin salon, Golden Saks, med hårtotter fra tilfredse kunder under skosålerne, fortryder han ikke de mange timer, han brugte på at lære dansk.

Ethem Khalem er stadig glad for sit hjemland Tyrkiet efter 17 år i Danmark. Der er dog alligevel noget, der har ændret sig med tiden.

- Når jeg rejser til Tyrkiet, bliver jeg ligesom en turist. Jeg føler mig dansk, siger han.

Men selvom der gennem de seneste mange år har siddet tusindvis af mennesker i hans frisørstol, kan der stadig dukke nye ord op, fortæller han grinende.