Ved skumringstid sker der noget særligt på Storebæltsbroen

14. november er international diabetesdag, og i den anledning lyses Storebæltsbroen op i en blå farve, oplyser Diabetesforeningen til TV 2 Fyn.

Det sker ved skumringstid, og formålet med "Verdens Diabetesdag" er at sætte fokus på livet med diabetes.

- Vi er meget glade for, at Sund & Bælt samler Danmark og danskerne om diabeteskampen. Pylonerne badet i blåt lys er med til at gøre sygdommen en større del af danskernes bevidsthed. Det er et vigtigt skridt i kampen for et godt liv med diabetes og en fremtid uden, siger administrerende direktør i Diabetesforeningen, Claus Richter.