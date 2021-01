Vedtaget: Sådan skal flere ulykker med godsvogne undgås

For knap to uger siden, skete der det, som ikke måtte ske.

Endnu en godstogstrailer sad løs, på samme måde som for knap to år siden, hvor otte mennesker mistede livet.

Nu skal sådan en fejltagelse ikke kunne gentages, og derfor har transportminister Benny Engelbrecht (S) onsdag orinteret Folketingets transportordførere om, at der indføres ekstra sikring af godstogsvogne.

Sket flere gange

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Transportministeriet onsdag.

Siden der for knap to uger siden 13. januar blev opdaget en løs godsvognstrailer, har al trafik over broen med godstogtrailere været stoppet.

Her opdagede en forbikørende, at en af godstogets trailere svajede over Storebælt, og ringede til myndighederne.

Det var samme problem, der for to år siden i januar 2019 var skyld i, at otte mennesker mistede livet. Her havde en godstogstrailer også revet sig løs, på grund af en forkert sikring, og da et passagertog passerede godstoget skete ulykken.

Der må ikke herske tvivl om sikkerheden

Havarikommissionen har i forbindelse med ulykken tidligere i januar undersøgt, hvad der er årsag til de løse sikringer. På baggrund af den undersøgelse, hvor flere godstogstrailere var sikret forkert, er forbuddet om at køre med godstogstrailere på lommevogne udviddet til hele landet.

Indtil alle godstogsvogne kan sikres yderligere vil forbuddet stadig gælde.

- Sikkerhed skal komme først. Samtidig er det på alle måder vigtigt, at vi kan transportere gods via jernbanen. Det er en praktisk, miljøvenlig og normalt en meget sikker måde at klare transporten på. Vi skal ikke have alt ud på landevejen, siger Benny Engelbrecht.

Transportministeriet har derfor indført, at al gods på lommevogne fremover foruden låsen skal være spændt fast.

- Derfor er jeg også meget tilfreds med, at trafikstyrelsen arbejder på en løsning, der helt lavpraktisk giver en ekstra sikring af godset. Vi kan se, at der har være flere tilfælde, hvor der er tvivl om kongetappen er nok, og mens den tvivl bliver undersøgt til bunds, går vi nærmest bogstaveligt talt med livrem og seler, siger Benny Engelbrecht og fortsætter:

- Vi er opmærksomme på, at denne ekstra sikkerhed vil medføre meromkostninger for godstransporten på jernbane, men der må ikke herske tvivl om sikkerheden.