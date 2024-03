Viggo var med på dramatisk bustur over Storebæltsbroen - pludselig trillede baghjulet forbi

Herefter får buschaufføren hurtigt stoppet bussen, mens der breder sig en stemning af panik. Der er folk, som skriger, græder, forsøger at balancere bussen ved at stå til højre, og Viggo selv frygtede for sit liv, siger han.

Hjulet fortsatte med at trille, og bilen, der netop havde advaret buschaufføren, måtte undvige det løsgående hjul. Heldigvis er der ingen, der kom til skade, fortæller Viggo Lomholt, der kun har rosende ord til over for den måde, som buschaufføren håndterede situationen.

- Det var en meget sød chauffør, der beroligede folk, delte gratis vand ud og undskyldte på selskabets vegne. Det er ikke chaufførens skyld, at hjulet røg af.

Efter tre kvarters venten, hvor de medrejsende passagerer kunne fordøje oplevelsen i nødsporet på Vestbroen, kom en ny bus, som fragtede dem videre på deres rejse til hovedstaden.

TV 2 Fyn forsøger at få en kommentar fra Vikingbus.