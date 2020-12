Vil bede om redegørelse: Har brug for forklaring i sag om Nyborg Slot

Miljø- og Fødevareklagenævnets beslutning om at stoppe udvidelsen af Nyborg Slot torsdag har skabt forargelse hos formand for Folketingets Kulturudvalg, Hans Chr. Schmidt (V).

- Jeg forstår slet ikke argumentet. Det er simpelthen helt ubegribeligt, siger Hans Chr. Schmidt om nævnets afgørelse.

Derfor vil han nu bringe sagen op i kulturudvalget, hvor de skal blive enige om at bede om redegørelse, der skal give indsigt i beslutningen.

- Ellers beder jeg om en redegørelse selv, det er stensikkert, understreger formanden.

Uforståelige argumenter

Sagen om den 350 millioner dyre udvidelse blev afgjort med stemmerne 4-3 i klagenævnet, hvor Socialdemokratiet, Venstre og landsommer Norman Cleaver var for en dispensation, mens klagenævnets formand Birgitte Egelund Olsen, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og landsommer Henrik Twilhøj sagde nej til projektet.

Nu må vi have en redegørelse. Jeg kan jo se, hvem i nævnet, der har ment hvad Hans Chr. Schmidt, formand for Folketingets Kulturudvalg

Afgørelsen hviler blandt andet på klager om, at projektet vil påføre fortidsmindet uoprettelige skader, at det vil indebære en markant visuel påvirkning af oplevelsen samt at afgørelsen kan medføre en uønsket præcedens i fremtdige sager.

- Det giver slet ikke mening. Jeg mener ikke, man kan tale om præcedens, så var det for længst sket. Desuden forstår jeg ikke, man vil forhindre vores eftertid i at forstå historien, siger Hans Chr. Schmidt og fortsætter:

- Der er ikke ret mange, der havde forstået, hvad Koldinghus var, hvis ikke de havde bygge det op.

Udover en redegørelse ønsker han derfor også, at man tager et kig på museumsloven.

- Jeg synes, vi skal kigge efter om museumsloven er rigtigt udformet, for det er forkert af så store nationale klenodier kan blive afgjort i et nævn på den her måde, påpeger formanden for kulturudvalget.

Sender undskyldning

Jeg vil sende min største opbakning og undskylde Hans Chr. Schmidt, formand for Folketingets Kulturudvalg

Redegørelsen kommer til at ligge på nævnets bord i det nye år, uanset hvad Kulturudvalget mener.

- Jeg har respekt for dem, der sidder i nævnet, men i den specifikke sag er jeg meget uenig, så nu må vi have en redegørelse. Jeg kan jo se, hvem i nævnet, der har ment hvad, siger Hans Chr. Schmidt.

Samtidig er ærgerlig på vegne af alle dem, der har stået bag projektet.

- Jeg vil sende min største opbakning og undskylde. Det må være så frustrerende at sidde der, og det har de ikke fortjent, understreger Hans Chr. Schmidt.