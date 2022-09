Vil holde problemer internt i kommunen: - Det er helt uden for nummer, mener ekspert

Det er et stort problem, at Nyborg Kommune vil begrænse ansatte og politikeres ytringsfrihed.

Det mener lektor og kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Roger Buch.

- Jeg vil gå så langt som at sige, at det er ulovlige signaler, man sender til medarbejderne her, siger Roger Buch.

Mandag kom det frem at Nyborg Kommune i sidste uge bad ansatte om ikke at gå til pressen med anonym kritik.

Udmeldingen kommer fra kommunens såkaldte hovedudvalg, der opfordrer medarbejderne til at tie overfor pressen. De opfordrer også politikere, ledere og medarbejdere til ikke kommentere på anonym kritik fremsat i pressen.

Mundkurv på

Det har konsekvenser, når en kommunen beder sin ansatte om at tie.

- At man siger, at man ikke skal snakke med offentligheden eller medierne, og kommentere på nogle anonyme ting, der er kommet frem. Det er ødelæggende for den demokratiske debat, påpeger Roger Buch.

Uanset om du er privat eller offentligt ansat, har du lov til at ytre dig.

- I Danmark har vi næsten 100 procent ytringfrihed, det gælder også offentlige ansatte, der gerne må fortælle om problemer på deres arbejdsplads, mener Roger Buch.

Brudt anonymitet

Udmeldingen fra hovedudvalget kommer efter en medarbejder i mandags kunne fortælle til byrådspolitikeren Vibeke Ejlertsen (S), at dennes anonymitet er blevet brudt i den omdiskuterede Komponent-analyse, der netop skulle undersøge, om der var en problematisk kultur i kommunen.

TV 2 Fyn har selv været i kontakt med den pågældende medarbejder, der bekræfter historien, men som ikke ønsker at stå frem.

Ifølge TV 2 Fyns oplysninger er den pågældende medarbejder via sin direkte leder blevet kontaktet af netop den chef, som medarbejderen har kritiseret i den anonyme undersøgelse.



Desuden har den kritiserede chef ønsket et møde med medarbejderen om vedkommendes kritikpunkter.

- Jeg blev helt chokeret over, at sådan noget kan foregå, når man bliver lovet anonymitet, siger Vibeke Ejlertsen fra Socialdemokratiet.

Vibeke Ejlertsen (S) er overbevist om, at anonymiteten i den pågældende undersøgelse af miljøet i kommunen har lidt et knæk.