Ville bare se deres flotte have - pludselig var smykkeskrin væk

Et ældre ægtepar fik sig tirsdag middag en ubehagelig overraskelse, efter de havde haft besøg af tre - for dem - ukendte mennesker.

Omkring klokken 12 henvendte to kvinder og en mand sig til ægteparret, fordi de var så betaget af parrets have. Den ville de meget gerne have en rundvisning i og tage nogle billeder af.

Men da de tre forlod adressen igen, manglede der i ægteparrets hjem et smykkeskrin med flere smykker, fremgår det af onsdagens døgnrapport fra Fyns Politi.

Heri fremgår det også, at politiet vurderer de tre personer til at være såkaldte tricktyve, der stjal smykkeskrinet ved at aflede ægteparrets opmærksomhed.