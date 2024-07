På en terrasse på første sal spotter Ole Prangsgaard to personer, der panisk råber noget, som han ikke kunne tyde.

- Det var meget bekymrende, for det så ud som om, at de ikke kunne flygte fra stedet, siger Ole Prangsgaard og tilføjer, at flammerne tog til løbende.

Hentede stige

I den grundejerforening, hvor Ole Prangsgaard er formand, hentede han sammen med nogle andre en lang stige, der kunne nå op til personerne i nød.

- Man går jo i alarmberedskab, siger han og uddyber:

- Men da vi får stigen op og stå, viser det sig, at de er blevet reddet ud fra flammerne på anden vis.