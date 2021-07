Voldsomt og umotiveret: Betjent overfaldet i Nyborg Fængsel

- Generelt har man store problemer med normeringerne i de danske fængsler. På landsplan mangler der 600 betjente, og man har intet set til de 250 betjente som den forrige justitsminister lovede, siger Bo Yde Sørensen.

Ifølge formanden var der i 2007 til 200 indsatte til 230 betjente. I dag er det tal 350 indsatte til 135 betjente.

- Problemer ved underbemandingen er, at mange afløsere og nyansatte kommer til at gå alene og ikke kender til de forholdsregler, de skal tage rundt om på afdelingerne.Det er et problem ar rekruttere og fastholde ansatte på grund af for dårlig løn, dårligt arbejdsmiljø og manglende sikkerhed.

Det skal understreges, at episoden ikke hænger sammen med en anden sag fra Nyborg Fængsel, som kører bag dobbeltlukkede døre i øjeblikket.