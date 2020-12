Voldsomt uheld: Rullede 200 meter

En 31-årig mand kom alvorligt til skade med det ene ben, da han søndag formiddag af endnu uopklarede årsager mistede herredømmet over sin bil.

Ifølge Fyens Stiftstidende skete solouheldet på Skellerupvej ved Ullerslev, hvor bilen endte i et mindre vandløb efter at have rullet i nærheden af 200 meter hen over en mark.

Vagtchef ved Fyns Politi, Peter Vestergaard, fortæller kort før middag til Fyens Stiftstidende, at den 31-årige er i en stabil og ikke-livstruende tilstand.

- Han har på en eller anden måde mistet herredømmet over bilen, og er så skredet ud. Årsagen til at han mistede herredømmet skal undersøges, siger vagtchefen til avisen.

