Voldtægtstrusler fyger mod toppolitiker:

Der lyder et pling fra Sonja Marie Jensens telefon. Afsenderen er ukendt, men indholdet er desværre alt for velkendt.

"Jeg kommer hjem og voldtager dig", står der i beskeden.



- Jeg bliver altid ramt. Jeg tror ikke, det er muligt som menneske ikke at blive ramt af den trussel, fortæller 27-årige Sonja Marie Jensen.

Hun har siddet i byrådet i Nyborg Kommune siden 2015. Nu er hun spidskandidat for Socialdemokratiet og håber at få borgmesterkæden om halsen efter kommunalvalget i november. Og så er hun et menneske - som du og jeg.

- Man åbner sin telefon, og så er der et erigeret lem.

- Det er så voldsomt og grænseoverskridende, at de burde blive straffet for det. Det sker desværre bare ikke i dag, siger politikeren.