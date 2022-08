Odense Håndbold fik bank i Super Cup

Odense Håndbolds sejrsvante håndboldkvinder missede tirsdag aften sæsonens første trofæ.

Tirsdag aften tabte fynboerne Super Cuppen med klart med 36-25 til Team Esbjerg.

Super Cuppen markerer sæsonstarten i dansk håndbold og er et møde mellem danmarksmesteren og pokalvinderen fra den forgangne sæson. Opgøret blev spillet i Aalborg, hvor også herrernes Super Cup finder sted senere tirsdag.

- Det her var lovende. Vi ved, at vi har et godt hold. Selv om vi manglede mange spillere i dag, så gik vi ind med alt, hvad vi havde. At vinde med 11 er en meget god start på sæsonen, siger Esbjerg-stregen Kathrine Heindahl til TV 2 Sport efter sejren.

Esbjergenserne kom blæsende fra kampens start, og pokalmesteren fik hurtigt slået et hul på måltavlen.

Det skete blandt andet via en solid defensiv, der banede vej for flere nemme kontramål i den anden ende. Ved pausen førte vestjyderne 18-15.

Hvis Odense-træner Ulrik Kirkely havde givet sine spillere en opsang i pausen, udeblev effekten. Fynboerne kom rædselsfuldt fra start i anden halvleg og indkasserede fem mål uden selv at score i halvlegens første seks minutter.

Dermed var Esbjerg i front med otte mål, og Kirkely tog en timeout for at få standset blødningen. Det lykkedes til en start, men aldrig godt nok til at få bragt spænding ind i opgøret.

Skade til landsholdsspiller

Fynboerne indså formentlig inden kampens sidste ti minutter, at de ikke kunne hente Esbjergs komfortable forspring, og derfor gik de yderligere ned i kadence i slutfasen, hvor Esbjerg udbyggede føringen.

Til slut havnede forspringet på ydmygende 11 mål.

Undervejs pådrog Odense-stregspilleren Rikke Iversen, der også er dansk landsholdsspiller, sig en skade i foden. Derfor fulgte hun den sidste del af opgøret med en ispose omkring den ene fod.

Den norske stjerne Nora Mørk fik en solid debut for Team Esbjerg. Bagspilleren sendte ni skud i kassen på 14 forsøg og var dirigenten i Esbjergs velfungerende angrebsspil.

- Det var den perfekte start for mig. Det var sjovt at spille foran så mange mennesker og så starte med at knuse Odense. Jeg havde forventet, at det ville blive en hård kamp, men alle vores spillere præsterede godt, siger Nora Mørk til TV 2 Sport.

- Når vi får alle vores spillere tilbage, så bliver vi rigtig farlige, tilføjer hun.

I herrernes Super Cup blev det også til et fynsk nederlag, da GOG tabte mod pokalvinderne fra Aalborg.