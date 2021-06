Odense Håndbold jagter The Double: Succes avler succes

- Vi er stadig fantastisk glade og stolte over, at det er lykkedes at vinde det danske mesterskab, så jeg tror, at der er en anden ro over holdet nu.

- Samtidig mærker vi virkelig en sult efter mere. Spillerne vil virkelig gerne tage den her guldmedalje også.

- Succes avler succes. Vi har momentum, selvtillid og tro på tingene, og jeg tror og håber på, at det kan gøre, at vi står med The Double på søndag, siger han.

Stor udskiftning

Det er tidligere blevet til to gange sølv og en gang bronze i den danske liga, mens holdet de seneste to gange har tabt finalen i Final 4 i pokalturneringen.

Klubben skiftede stort ud på holdet inden sæsonen, hvor ti spillere sagde farvel, og ni spillere kom til. Samtidig overtog Ulrik Kirkely cheftrænerposten.

Om det er årsagen til, at holdet i år har hentet det første trofæ og har mulighed for at hente endnu et, ved Hermansen ikke, men han er ikke i tvivl om, at samarbejdet mellem spillere og trænere fungerer.