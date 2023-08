10 år i psykiatrien: - Jeg er blevet slået, sparket, kradset og bidt

- Det er blevet værre og det er blevet grovere. Der er nogle patienter, hvor, hvis jeg møder dem i gadebilledet, så vil jeg blive utryg, siger Tine.

Hun arbejder på den psykiatriske akutmodtagelse i Odense, og her har hun oplevet flere episoder med både fysiske og verbale trusler. Af hensyn til sin sikkerhed medvirker hun kun med fornavn. TV 2 Fyn er bekendt med Tines fulde navn.

- Jeg er blevet slået, jeg er blevet sparket, jeg er blevet spyttet efter, kradset og bidt. Patienter har fortalt både hvad de vil gøre ved mig, men også mod min familie, mine pårørende, og mine venner. De har sagt at de vil finde mig og finde min adresse, og at hvis de møder mig, så skal jeg passe på og kigge mig over skulderen, fortæller Tine.

Det kommer derfor heller ikke bag på hende, at der nu er endnu en sag for retten, der handler om vold og trusler mod personale i psykiatrien.

En aktuel sag fra Odense begyndte mandag i Retten i Odense. Her er en 22-årig kvinde tiltalt for blandt andet at have slået og sparket personalet på psykiatrisk afdeling på OUH. Og sagen skriver sig ind i en lang række af flere problematiske episoder mod ansatte i psykiatrien. Episoder, som Tine kender fra hendes hverdag.

Voldssager gør hende utryg

Den aktuelle retssag berører hende.

- Det har jo konsekvenser for patienten, og det har konsekvenser for det personale, som har været udsat for vold og trusler. Det kunne have været mig, siger Tine.



Også Tines mand er bekymret for hendes arbejde på akutmodtagelsen i Odense.

- Det bliver sværere at argumentere for min sikkerhed og sige til ham, at det er sikkert at gå på arbejde, når han kan se i medierne, at det er det ikke nødvendigvis, fortæller Tine.