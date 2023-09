10 tal viser, hvor vild en virksomhed Novo Nordisk er

Danmarks suverænt største virksomhed kommer til Odense. Novo Nordisks markedsværdi er på 2.500 milliarder, hvilket er højere end internationale mastodonter som Coca Cola, kinesiske Alibaba og McDonalds - og 10 gange større end Mærsk.



Og det er et scoop, at de nu placerer en arbejdsplads i Odense, forklarer TV 2's erhvervskommentator Ole Krohn:

- Det er meget, meget vigtigt for Odense og Fyn, fordi man for alvor melder sig i ind kampen omkring de her mange, mange rare milliarder, som Novo Nordisk agter at investere i 2023. Man taler om investeringer fra Novo Nordisk for 25 milliarder kroner, lyder det fra Ole Krohn.

Novo Nordisk, der blev grundt i 1923 og fejrer 100-års fødselsdag i år, har udviklet sig til at være førende inden for diabetesbehandling, og funktionschef for faciliteter og relaterede services hos Novo Nordisk, Kristina Lee, fortæller da også, at et stigende behov for virksomhedens medicin er medvirkende til, at Novo Nordisk nu udvider til Odense.