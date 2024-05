100 millioner dyr renovering af teater går ind i ny fase

I dag underskriver Odense Teater en aftale med den totalrådgiver, som skal stå i spidsen for en 100 millioner kroner dyr renovering og modernisering af teatret.

Det er Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma, der har vundet udbuddet.

Virksomheden skal dermed stå for moderniseringen i samarbejde med af arkitektfirmaet Kjaer og Richter, scene- og teaterteknisk rådgiver FullScale og akustikrådgiver Riis Akustik.

Det skriver Odense Teater i en pressemeddelelse.

Selve renoveringsarbejdet begynder efter planen i efteråret 2025, men ingeniørfirmaet går ikke og venter på at komme i gang. For nu begynder arbejdet med at registrere de eksisterende forhold på Odense Teater, projektere hele forløbet og lave udbud til de enkelte entreprenører, som skal udføre opgaverne.