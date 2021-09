103-årige Sonja undgår ensomhed med banko: - Når man er så gammel, har man ikke så mange venner mere

- Hvis ikke man har noget at gå til, så bliver det trist og ensomt. Det synes jeg i hvert fald, siger hun.

- Det bedste er at komme i nogle klubber og så ellers have nogen at snakke med og omgås med - netop som her.

Hjælp fra kommunen

Fordi man har gode erfaringer med at give ensomme ældre aktiviteter at se frem til, håber Gerda Madsen, der er formand for Røde Kors Odense, at kommunen også kan hjælpe med at komme problemet til livs.

Konkret efterspørger hun mere hjælp fra kommunen til at få flere ældre afsted til caféerne.

- Der er ikke nogen, der går ud og siger: Jeg er ensom, kom her og underhold, siger hun.

- Hjemmehjælpen kunne ledsage dem første gang, så de kunne komme her og få en god oplevelse og selv fik lyst til at komme afsted. Det synes jeg godt, kommunen kunne gøre, siger hun.

Har man lyst til at blive besøgsven, kan man kontakte en lokal aktivitetsleder gennem Røde Kors' hjemmeside.