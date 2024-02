11-årig overfaldet af ti elever i frikvarter - en anden elev blev taget i kvælertag

I december blev deres 11-årige søn overfaldet af ti drenge i et frikvarter, hvor han var ude og kælke med et par kammerater. Drengene kastede, stik imod skolens regler, snebolde i hovedet på den 11-årige og hans kammerat. Da de bad dem stoppe, endte det i et slagsmål.

- En mod ti mand, og der var ikke nogen gårdvagt eller nogen, der stoppede det overhovedet. Det var nogle piger, der hentede en lærer for at få det stoppet. Og så endte det med, at han løb ind i klassen og gemte sig der, fortæller drengens far, Steffen Christiansen.

Efter salgsmålet blev Steffen Christiansen ringet op af skolen, som fortalte, hvad der var sket. Drengen tog hjem fra skole resten af dagen for at sunde sig.

- Viceinspektøren ringede bagefter til mig og fortalte, at nu havde de taget en snak med den her gruppe drenge. Og så skulle der egentlig ikke ske mere, fortæller Steffen Christiansen.