11 trænere på 13 år: Her er de mange trænere, der fik chancen i OB og blev fyret

Runden efter havde OB stadig råd til at tabe 0-2 ude til Lyngby Boldklub, for sølvmedaljerne kunne ingen tage fra dem. Det var tredje sæson i træk, at OB tog sølvet. På sidelinjen stod Henrik Clausen.



Det var den 25. maj 2011. Men bare ti måneder senere sluttede Henrik Clausens tid i OB. Han fik stukket en fyreseddel i hånden efter en 2-4-ydmygelse mod HB Køge, der endte med at rykke ud af Superligaen samme sæson med et brag.

Henrik Clausen havde selv overtaget jobbet som OB-træner i november 2010 efter den fyrede Lars Olsen, der opnåede to sølvmedaljer, inden han blev smidt på porten.

Andreas Alm var den tiende cheftræner i OB siden 2010. Assistenttræner Søren Krogh er foreløbigt blevet den 11. i rækken. I listen herunder kan du se samtlige trænere i OB siden sølvmedaljerne i 2010.