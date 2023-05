110 Fjernvarme Fyn-ansatte er gået hjem i protest over lønforhandlinger

En stor gruppe ansatte hos Fjernvarme Fyn har mandag valgt at nedlægge arbejdet.

Arbejdsnedlæggelsen bekræftes både af Lars Henning Hansen, der formand for Dansk Metal i Odense, og af Fjernvarme Fyns fungerende administerende direktør Kim Winther.

- Jeg kan bekræfte, at vores medarbejdere under Industriens Overenskomst har nedlagt arbejdet i dag kl. 12.30 i forbindelse med vores lokale lønforhandlinger, oplyser Kim Winther.

Kim Winther oplyser, at det er cirka 110 medarbejdere, der er gået hjem.

- Arbejdsnedlæggelsen er overenskomststridig, og meldingen er også at medarbejderne genoptager arbejdet i morgen klokken 07.00, lyder det fra fjernvarme-direktøren, som tilføjer, at alle vigtige funktioner opretholdes under arbejdsnedlæggelsen.

Lars Henning Hansen, formand for Dansk Metal i Odense, forventer også en snarlig løsning.

- Jeg er sikker på, de finder en løsning, siger han.