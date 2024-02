1.170 og 895 meter støjskærme på vej til støjplagede boligområder - her skal de ligge

Og det er godt, men i følge Peter Rahbæk Juel er det ikke færdigt arbejde endnu.

- Vi har ikke kunnet få alt det, vi ønsker i en bevilling, men det er et væsentligt skridt på vejen. Nu handler det om at kæmpe videre, siger han.

Trine Bramsen har også tænkt sig at beholde arbejdstøjet på, for hun havde gerne set, at også Langeskov var kommet med i en aftale.

- Vi får over 90 millioner kroner til støjværn på Fyn. Vi vil gerne have haft endnu mere, men der kommer vi til at kæmpe videre, siger hun og kalder forundersøgelse i Nyborg for opvarmningen til de konkrete investeringer.

Transportminister Thomas Danielsen (V) skriver i en mail til TV 2 Fyn om forundersøgelsen af strækningen ved Nyborg:

- Det er ikke rimeligt, at områder med ældre støjskærme kommer bagerst i køen, når vi planlægger nye projekter. Det vigtigste er, at vi hjælper så mange støjplagede naboer som muligt. Derfor undersøger vi nu tre store projekter - to på Holbækmotorvejen og så Fynske Motorvej gennem Nyborg, som længe har efterspurgt nye og effektive støjskærme. Forhåbentlig kan undersøgelserne være klar allerede næste år, når vi skal udmønte midler fra støjpuljen igen, skriver han.