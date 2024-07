12-årige Jazz har hovedrollen i stort fynsk festspil

Når Den Fynske Landsby i år danner rammerne om H.C. Andersen Festspillene er det med den blot 12-årige Jazz Nyborg i hovedrollen som Den Grimme Ælling.

Og skuespillet er altså ikke helt ukendt grund for den unge hovedrolle. Han er nemlig søn af den fynske skuespiller Anders Nyborg.

- Jeg har, siden jeg var lille, set min far spille skuespil, og jeg har altid drømt om at gå samme vej. At jeg så i den første store forestilling, jeg er med i, også får hovedrollen, er jo bare mega sjovt, siger Jazz Nyborg.



Gennemsnitsalderen blandt skuespillerne er generelt lavere, end den plejer at være.

- Vi har altid haft en naturlig udskiftning, når børnene bliver for gamle til at være med, men i år har der været rigtig mange store talenter blandt de yngre til vores auditions i januar, siger instruktør på Festspillene, Carsten Friis og fortsætter:

- Og selvom det måske kunne vække lidt nervøsitet at skulle hænge så stor og professionel en forestilling op på så unge børn, så er jeg blevet blæst bag over af deres engagement og enorme talent, siger Carsten Friis, der er instruktør på Festspillene.



Børnene på scenen er mellem seks til 17 år, med en overvægt af børn mellem 10 og 12 år.

Festspillene har præmiere 19. juli 2024.