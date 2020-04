12-årige Tobias vil i skole igen: - Det er kedeligt ikke at snakke med nogen som helst

12-årige Tobias Bøje Brøchner har ikke været i skole siden 11. marts. Han går nemlig i sjette klasse, og derfor må han ikke få undervisning i sin skole og i fællesskab med sine klassekamerater.

Han skal sidde derhjemme og modtage undervisning via sin computer, og det er ikke altid lige sjovt for en 12-årig dreng.

- Nogle gange bliver jeg trist, men jeg har det fint med det lige nu. Bare det ikke bliver ved i lang tid, som nogen siger, forklarer Tobias Bøje Brøchner.

Dagene virker meget ens for tiden, og når man ikke kan komme ud og se sine klassekammerater, er der ikke meget at lave.

- Jeg laver mest lektier, men jeg spiller også en del på computeren, for jeg synes, at det kan være ret kedeligt ikke at snakke med nogen som helst.

Tobias' lillebror går derimod i skole hver dag, da klassetrinene under sjette klasse startede i skole igen den 15. april. Derfor er det også dejligt, når lillebror eller hans mor kommer hjem.

- Jeg bliver glad, når der kommer nogen, og vi kan snakke om noget sammen.

Og den reaktion mærker hans mor tydeligt, når hun om eftermiddagen kommer hjem fra arbejde.

- Når jeg kommer ind ad døren, så kan jeg mærke, at han har virkelig, virkelig behov for at snakke med nogen. Han mangler det sociale samvær med hans klassekammerater. Han hungrer lidt efter det der - også fordi fritidsaktiviteterne er jo også aflyst, siger Mia Bøje.

Vil gerne afslutte skolen rigtigt

Tobias Bøje Brøchner går på Lumby Skole. En lille skole med kun seks klassetrin, hvilket betyder at han efter sommerferien skal starte på en ny skole i syvende klasse.

Derfor vil den 12-årige skoleelev gerne kunne komme i skole, inden han forlader Lumby Skole.

- Jeg håber, at vi så snart som muligt kan få åbnet for 6. klasse igen. For vi er en afgangsklasse. Næste år skal vi til en ny og større skole. Derfor vil det være irriterende, hvis vi ikke kunne afslutte det her år.

- Jeg synes, det er lidt unfair på en måde. For vi har pladsen til det ude på vores skole. Og hvis det ikke skal være på skolen på grund af det her med afstand, så kunne vi jo tage ned i sognegården eller forsamlingshuset eller sådan noget, forklarer Tobias Bøje Brøchner.

I sidste uge blev 8. b ved Holluf Pile Skole i Odense inviteret på en gåtur. En gåtur rundt om den største sø i Holluf Pile, som foregik i mindre grupper og med god afstand. Det gjorde man, fordi eleverne har brug for social kontakt.

Selvom man på turen overholdte retningslinjerne for at mødes, gjorde Børne- og Undervisningsministeriet det efterfølgende klart, i opdaterede rammer for genåbning af landets skoler, at sådanne møder ikke er tilladt.

- Jeg synes, at en lærer godt kan arrangere, at eleverne kan mødes, med et socialt formål. Lige for at høre hvordan man har det og se hinanden. De har jo ikke set hinanden i ugevis, fortæller Odense Kommunes børn- og ungerådmand Susanne Crawley (S).

Træls

Men det gik altså ikke. Og det forstår Tobias Bøje Brøchner ikke.

- Jeg synes, det er irriterende, for nu var der endelig en mulighed - og så siger ministeriet nej. Det synes jeg er ret træls.

Susanne Crawley håber også, at eleverne snart får vished om, hvornår de kan vende tilbage til skolen og se deres klassekammerater. Eller blot at blive nævnt i en tid, hvor snakken går meget på genåbning af samfundet.

- Det er meget vigtigt, at børnenes trivsel betyder noget, for eleverne føler sig lidt glemte i denne genåbning. De føler, at deres skolegang og trivsel er glemt, siger Susanne Crawley.