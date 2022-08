12.-manden skal på banen: Maia og Pelle støtter kriseramte OB

Det strammer til i OB.

Blot ét point i sæsonens første fem kampe har placeret fynboerne allersidst i Superligaen. Mandag aften tager OB i mod AC Horsens i en ekstremt vigtig kamp. Derfor har OB appelleret til fynboerne om at støtte op om Øens Hold.

Og fynboerne har lyttet.

OB kunne søndag sætte træningen i gang med fin opbakning fra fans, som fra tilskuerpladserne på Odense Stadion ikke kun kunne følge spillerne på grønsværen, men også kunne nyde solen.



Blandt andre syvårige Maia Jørgensen og seksårige Pelle Petersen havde taget imod en opfordring fra OB. De sad derfor klar i deres spillertrøjer i størrelse ekstra small.



- Vi elsker fodbold, sagde Maia på begges vegne.

Mandag klokken 19.00 møder OB AC Horsens på hjemmebane, og i klubbens optakt på dens hjemmeside blev fans under overskriften "Det stribede fællesskab samles igen" opfordret til at møde frem til træningen. Her var "hver en stribe velkommen" for at "klæde spillerne godt på med jubel og energi".



Spiller: Mega fedt, mega vigtigt

Udover at Maia og Pelle fik nogle gode timer på stadion, så var der også tilfredshed at spore hos spillerne.



- Det var mega fedt. Dejlig stemning. De tror på os, og det er vigtigt i en situation, som vi er i, så vi føler, at vi kan få deres støtte og og give den maks gas i morgen (mandag, red.), sagde forsvarersspiller Bjørn Paulsen efter træningen.

OB har kun fået et enkelt point i de første fem spillerunder i Superligaen - senest løb fynboerne ind i et nederlag på 2-0 til Brøndby.

Med sådan en start på Superligaens nye sæson, så er det netop vigtigt, at få mobiliseret fansene, og få gang i noget positiv energi fra 12.-manden på lægterne.

- Det er mega vigtigt og dejligt, at spille for nogle mennesker. Hvis der var tomt, så ville det være virkelig sørgeligt.

- Så vi giver den alt i morgen for, at der kan komme flere mennesker på stadion og for at få den første hjemmesejr, sagde Bjørn Paulsen.