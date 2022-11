120 kilo gris: - Der er valgflæsk over det hele

- Nu skal du lige overveje, hvad vi kan håndtere inde i vores ovn, siger en småpresset Morten Bork i telefonen, mens han bunder sin kaffe.

Klosterkroen i Odense C har allerede taget i mod 130 reservationer, og har snart ikke plads til flere.



- Det er ikke normalt på en tirsdag med så mange bookinger. Slet ikke. Vi har måske 60-70 gæster på en god tirsdag, så det er lige dobbelt op i aften, siger køkkenchef Morten Bork.

Det er selvfølgelig aftenens folketingsvalg, der er grunden til de mange besøgende, og grunden til, at der ligger 120 kilo flæsk i Klosterkroens køkken.

- Jeg har været her både, da der var kommunalvalg, og da vi stemte om forsvarsforbeholdet, men det kan slet ikke sammenlignes med i aften.



Derfor er der ikke kun sørget for ekstra gris. På køkkenets komfur er 50 liter persillesovs også ved at tage form sammen med 30 kilo kartofler.

Folket vil have flæsk

Selvom Klosterkroen også serverer andre danske retter på valgaftenen, er Morten Bork ikke i tvivl om, hvad der bliver aftenens sællert.

- Stegt flæsk. Der er ingen tvivl om, at det er hvad langt de fleste vil have. Jeg vil skyde på at syv ud af ti bestiller stegt flæsk, siger Morten Bork, der godt kan fornemme, at der er valg i luften.

- Det er lidt hyggeligt. Det hele summer lidt mere sådan en dag som i dag, fordi vi ved, at vi får rigtig travlt i aften, og fordi vi har fået dobbelt så meget flæsk ind, som vi ville på en normal tirsdag. Der er lidt mere gang i køkkenet og der kommer lidt mere personale på arbejde. Så det er lidt sjovere som restaurant, fortæller han.

Morten Bork, mener at man skal vælge hans og ikke politikernes valgflæsk, hvis man vil have en god smag i munden.

Men er det netop ikke ren valgflæsk, når kokken taler varmt om sin egen mad?

- Nej. Når jeg lover at min flæsk er sprød, så er den det også, fastslår Morten Bork med et grin.