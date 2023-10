125 skoleelever på virksomhedsbesøg i dag

I dag var 125 10. klasses-elever samlet i Odense Rådhus som starten på en brobygningsuge, hvor de blev sendt ud på virksomhedsbesøg.

Om syv år vil der mangle 99.000 faglærte i Danmark, det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, og derfor skal flere unge have en erhvervsuddannelse, mener Christoffer Lilleholt, der er Rådmand for By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune (V).

Én af de virksomheder, som eleverne i dag besøgte, var Odense Zoo, og her fik besøget også sat gang i nogle tanker hos Ida Marie Madsen, som går i 10. klasse på Camp10.

- Jeg havde jo tænkt, at det var en gymnasial uddannelse, jeg skulle have, men man kan altid nå at ændre det. Jeg har i hvert fald fået øjnene mere op for, hvad en erhvervsuddannelse kan.