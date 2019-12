13-årige Malak drømmer selv om at blive det – nu har hun mødt Danmarks første astronaut

- Jeg vil gerne være astronaut eller astrofysiker, lyder svaret prompte, da 13-årige Malak Itani bliver spurgt til fremtiden.

I dag har hun og hendes Nasa t-shirt indfundet sig på forreste række i det store lokale på Syddansk Universitet. Her er hun kun få meter fra Danmarks første astronaut i form af Andreas Mogensen.

- Det er fedt at høre fra en mand, som har oplevet det, fastslår hun.

Interessen for rummet er langt fra ny for Malak Itani

- Rummet er meget spændende, fordi der er så meget ukendt, siger hun.

Læs også Rumagentur forlænger med fynboer: Urin skal bruges til drikkevand på rejser til Mars

Dagens taler håber netop, at han kan inspirere unge som Malak Itani.

- Det er en af de gode sider ved mit job, at jeg får mulighed for at møde børn og unge og dele min egen glæde og fascination med dem, siger Andreas Mogensen og tilføjer:

- Og forhåbentlig får jeg vist dem, hvor interessant og spændende, de naturvidenskabelige fag er.

Vi har et stort behov for at få uddannet flere ingenniører og forskere i fremtiden Andreas Mogensen, Danmarks første astronaut

Andreas Mogensen fik selv sin astronautdrøm, da han gik i 5. klasse.

- Netop ved at høre fra forskere startede det. Så det er dejligt at komme ud og give noget tilbage, forklarer astronauten.

Gå til rummet i fritiden

På rækkerne bag Malak Itani sidder omkring 450 ruminteresserede unge. De var tirsdag samlet på SDU for at blive introduceret til "Fra atomer til galakser", som er et tilbud til unge, der interesserer sig for naturvidenskab og astronomi.

"Fra atomer til galakser" er lavet i samarbejde mellem OdenseUng og SDU, mens Villum Fonden har bidraget med økonomisk støtte. Programmet er møntet på 14 til 18 årige. Derfor var det også 8. og 9. klasses elever, der var med til tirsdagens arrangement.

- Jeg er faktisk 7. klasseselev, men jeg fik lov til at komme med alligevel, forklarer Malak Itani og tilføjer:

- Det er lidt ærgeligt, at jeg er 13 år, siger hun med henvisning til aldergruppen 14 til 18 år.

"Fra atomer til galakser" skal være et alternativ til traditionelle fritidsinteresser som fodbold og dans.

- Det er meget fedt, for man kan altid lære mere end det, man lærer i skolen, mener Malak Itani.

Efter planen skal der være 15 elever på det hold, der starter til januar.

Skal skabe nye forskerspirer

Én af initiativtagerne bag tirsdagens arrangement er Mads Toudal Frandsen, der er lektor i partikel- og astrofysik på Syddansk Universitet. Han håber, at Andreas Mogensen sammen med "Fra atomer til galakser" kan være med til at få flere naturvidenskabelige unge.

- Der er så mange ting, som vi stadig ikke forstår. Det vil vi gerne have mange unge mennesker til at hjælpe os med at forstå, fastslår han.

Læs også Rumudstyr fra Fyn testes i Nasas rumcenter i Houston

Ifølge lektoren vil samfundet nyde godt af flere unge med interesse for naturvidenskab.

- Der er stor efterspørgsmål på fysikere, kemikere og andre naturvidenskabelige i firmaerne. De kan være med til at imødegå nogle af de udfordringer, vi har på klimaområdet, understreger han.

Det bliver bakket op af Andreas Mogensen.

- Vi har et stort behov for at få uddannet flere ingeniører og forskere i fremtiden, mener han.

Mads Toudal Frandsen har været med til at udvikle Fra atomer til galakser. Foto: Marie Louise Florival Andersen

Mads Toudal Frandsen mener, at "Fra atomer til galakser" med sine fire timers ugentlig undervisning kan være mere inspirerende end traditionel undervisning i skolen.

- Vi har godt tid, og så er vi tæt på forskerne, forklarer han.

Efter planen varer "Fra atomer til galakser" 15 til 20 uger. Programmet er åbent for alle unge mellem 14 og 18 år uanset bopæl.