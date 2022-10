13.020 så OB dele med Silkeborg i chanceorgie

Både OB og Silkeborg skabte masser af chancer, men ingen af holdene kunne trække sig sejrrigt ud af opgøret søndag eftermiddag, da de to mandskaber spillede 1-1.

De 13.020 fremmødte tilskuere var vidne til en yderst seværdig fodboldkamp, hvor der var masser af chancer i begge ender. Udeholdet Silkeborg havde bolden mest, mens OB var farlige på kontraangreb.

Resultatet betyder, at Silkeborg hænger på i toppen af Superligaen på fjerdepladsen, mens OB må tage til takke med en ottendeplads i rækken.

Kampen startede i et hæsblæsende tempo, hvor både Silkeborg-stopper Tobias Salqvist og OB-angriber Bashkim Kadrii allerede tidligt havde store muligheder for at bringe deres respektive hold i front. Men skarpheden manglede for begge mandskaber.

Den generelle mangel på skarphed fortsatte i løbet af hele første halvleg, hvor Silkeborg havde to fine langskudsforsøg fra midtbanespillerne Anders Klynge og Sebastian Jørgensen. Begge forsøg tog stolpen.

OB'erne kunne også kreere fine chancer, specielt på kontraangreb, hvor både venstreback Aske Adelgaard og angriber Issam Jebali reelt begge burde have bragt hjemmeholdet foran. En velspillende Nicolai Larsen i Silkeborgs mål afviste dog forsøgene.

Efter en times spil brød jublen løs i Odense, da fynboernes formstærke midtbanemand Armin Gigovic fik bolden i feltet og kunne prikke den stensikkert ind til 1-0.

Scoringen gjorde dog ikke meget ved kampbilledet. Det var stadig Silkeborg, der dominerede spillemæssigt, mens værterne kontinuerligt forsøgte at afgøre kampen på kontrastød. Uden held.

Silkeborgs overtag resulterede i en sen udligning, da indskiftede Tonni Adamsen blev sendt i dybden og iskoldt satte bolden ind til 1-1, der blev kampens slutresultat.