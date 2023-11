14-årig Vollsmose-bokser skal til VM: - Det største talent, jeg har arbejdet med

Men hvem er den unge knægt fra Vollsmose, og hvad fik sporet Rida Al-Tamimi ind på boksning?

Shahbaz Aslam husker meget tydeligt de første gange, Rida trådte sine barnsben i bokseklubben i Vollsmose.



- Han var ikke mere end fem-seks år, da han kom her første gang. Han kom her sammen med sin far og sin bror. Han var alt for ung til at bokse, og det får de ikke lov til, før de er otte-ni år.

- Men når han kom her, tog han boksehandsker på og slog lige fem minutter på en sandsæk, inden han var færdig- Det var så sjovt at se, husker Shahbaz.

Kærligheden til sporten har Rida altså ikke fået fra fremmede. Storebroren Ali blev i løbet af sin karriere danmarksmester fem gange og har bokset for det danske landshold. Ali har siden udviklet sig til en rollemodel for Rida, mener Shahbaz, og en kåring som årets borger i Vollsmose ændrer næppe på det indtryk.

Det gode eksempel

Selvom Rida viste tegn på interesse for boksning som ganske ung, skulle der gå en rum tid, før han endelig fik lov at skifte sandsækken ud. Og først som 11-årig boksede han sin første kamp.

- Siden har han bare udviklet sig sindssygt meget. Han har slået den norske mester, den tyske mester og den dobbelte engelske mester.

- Nu er det på tide at tage ham med til internationale stævner, og nu fortjener han at tage med til VM, forklarer Shahbaz Aslam, der samtidig afviser, at Rida Al-Tamimi er med, fordi de har et godt forhold til hinanden:

- Han er den bedste U17-bokser, vi har i Danmark.