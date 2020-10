14 brevduer stjålet: - Måske spiser de dem

Det var en ærgerlig Mogens Hansen, der torsdag morgen kunne taste politiets nummer.

Igen var der der stjålet brevduer fra buret på Åsumvej i Odense - denne gang 14 styk.

- Vi bliver mere og mere sure, når de tager vores duer. Det er deprimerende, siger Mogens Hansen til TV 2 Fyn.

Tyvene har klippet hegnet til duerne op, inden de tog 14 af dem. Foto: Brevdueforeningen 220 Odense

Han er en del af brevdueforeningen 220 Odense, der blandt andet har duer på adressen i Odense NØ.

Tyverierne ægrer især foreningens medlemmer, fordi duerne både koster penge og meget tid i træning.

- De flyveduer, vi har, der flyver konkurrencer, er mange penge værd, siger Mogens Hansen.

Koster tid og penge

Indbruddene i burene startede for næste tre år siden. Men inden for det seneste år er det sket oftere - indtil videre har foreningen haft indbrud seks gange og fået stjålet omkring 50 fugle.

Medlemmerne har duerne som hobby, og Mogens Hansen vurderer, at de har mistet op mod 25.000 kroner i år.

- Hver gang, jeg er på vej derned, tænker jeg: "Hvad er der nu sket?", siger han.

Det tager flere år at træne en due til at kunne finde hjem fra afstande, der ligger op til 800 klimoeter væk.

Men han ved ikke, hvad gerningsmændene skal bruge duerne til.

- Måske spiser de dem. Ellers har jeg ikke noget bud, siger han og tilføjer, at det eneste, de ellers ville kunne bruge dem til, er avl, og det tror han heller ikke rigtig på.

Spraymaling på overvågning

Foreningen har prøvet forskellige tiltag for at komme indbruddene til livs. Der har blandt andet været sat overvågning op, som dog blot blev spraymalet på linsen ved næste indbrud.

Og hver gang er det medlemmerne, der må have pengene op ad lommen for at reparere og købe nye duer, fortæller Mogens Hansen.

Ifølge ham kan foreningen ikke blive forsikret, da der ikke er beboelse på grunden.

Satser på nyt tiltag

- Man kunne jo godt sætte hegn og lys op og få en hund, men det ville koste det hvide ud af øjnene, siger Mogens Hansen.

- Det er en hobby. Vi er ældre mennesker, der kører på vores pension.

Det seneste tiltag er en række jagtkameraer, som foreningens medlemmer håber kan afsløre noget om gerningsmændene.

Ellers mener Mogens Hansen ikke, at de kan gøre andet end at melde det til politiet.