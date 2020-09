14 smittede på UCL: 1.000 studerende skal have fjernundervisning

Skolestarten kommer til at være præget af fjernundervisning for de lærerstuderende på UCL i Odense.

I søndags blev en af de lærerstuderende testet positiv for coronavirus.

Siden er yderligere 13 studerende blevet testet positive. Derfor har skolen nu hjemsendt knap 200 elever, der ikke må vende tilbage til skolen, før de to gange er blevet testet negativ for coronavirus.

Alle øvrige lærerstuderende på campus på Niels Bohrs Allé i Odense skal også undervises hjemmefra i de næste to uger. Det fortæller rektor Jens Mejer Pedersen.

- Det gælder sådan set om, at vi begrænser smittespredningen på vores matrikel. De øvrige studerende er jo ikke i konkret smittefare efter vores vurdering, men vi gør det for at holde smittetrykket nede samlet set, siger han.

Læs også Flere lærerstuderende fra UCL i Odense smittet med coronavirus

Der er tale om godt 1.000 lærerstuderende, som nu skal have onlineundervisning. For en del af de studerende var det dog allerede planlagt at have onlineundervisning på grund af eksisterende coronarestriktioner.

Tidligere onsdag oplyste rektoren, at man ikke regner med, at smitten er sket på campus.

- Vi har ikke indicier på, at smitten skulle være opstået på vores campus, siger Jens Mejer Pedersen, sagde han.

Læs også Fortsat højt smittetal på Nordfyn: Opretter corona-hotline og aflyser forældremøder

Torsdag bliver der opsat et mobilt testcenter på skolen, så studerende, der kunne mistænke, de var smittet, kan blive testet.

Tryg ved andre uddannelser

Campusset på Niels Bohrs Allé huser også en række andre uddannelser. Ifølge rektoren følger man situationen på de andre uddannelser tæt.

- Vi er meget trygge ved, at de studerende ved, at vi skal have besked med det samme, hvis der opstår smitte, så vi kan gribe ind og håndtere det med vores beredskab, siger han.

Studenterråd: Det vil påvirke det sociale miljø

Marie Basse Henriksen er formand for studenterrådet på UCL. Hun ærgrer sig over udbruddet, og håber, at det ikke vil få længerevarende konsekvenser.

- Det kommer til at gå ud over det sociale miljø på læreruddannelsen, men jeg synes, man skal huske på, at det er positivt, at UCL reagerer så hurtigt, som de gør, og at det er de studerendes helbred, der er i fokus, siger hun.

Hun håber på, at udbruddet er bremset i tide, så de studerende kan vende tilbage til skolen om 14 dage.