1.400 unge løser fremtidens problemer, og Melvin havde den bedste idé

De seneste par dage har 1.400 børn og unge i Odense lært om og arbejdet med at finde løsninger på verdens udfordringer til Festival for Fremtiden.

En af aktiviteterne startede dog allerede, inden selve festivalen var skudt i gang. Som noget nyt i år har de unge arrangører bag nemlig lavet en konkurrence. Den gjaldt om at sende videoer og læserbreve, hvor deltagerne fortæller om bæredygtige eller verdensmålsrelaterede handlinger, som de selv foretager sig.

De bedste blev kåret som vindere fredag formiddag på scenen til Festival for Fremtiden. En af dem var Melvin Abaz, som går i 6.b på Kroggårdsskolen i Odense.

- Jeg er rigtig stolt, siger han efter kåringen.

Børn kan også få gode idéer

Melvin Abaz har sendt en video ind, som omhandler FN's 16. verdensmål om fred og retfærdighed til hele verdens befolkning.

- Jeg synes, det er vigtigt, fordi alle skal have sit hjemland, og alle skal føle sig hjemme, fortæller han.

Han synes, det er fedt, at der er en festival, hvor børn og unge kan lære om og komme med idéer til, hvordan man kan gøre verden til et bedre sted.

- Det gælder jo ikke kun voksne. Børn kan jo også ændre noget. Der er også mange børn i verden her, som der også kan ændre mange ting, siger Melvin Abaz.

Skal fejres med klassen

Der blev kåret to vindere til festivalen: en for bedste læserbrev og en for bedste video. Begge vandt et gavekort til et arrangement for deres klasse arrangeret af UngOdense.

- Vi skal over til Fodboldfabrikken og spille fodbold, siger Melvin Abaz, som glæder sig til at komme afsted med klassen.

Udover klassearrangementet bliver nogle af læserbrevene og videoerne publiceret i henholdsvis Fyens Stiftstidende og på tv2fyn.dk. Melvins video kan du se i toppen af artiklen.

