15-årig dømt: Barberede hår af forbipasserende

En 15-årig dreng er blevet idømt 20 dages betinget fængsel for på åben gade at have barberet noget hår af en 12-årig forbipasserende.

Episoden fandt sted i september sidste år i Odense SV ved 21-tiden. Det fortæller anklager Maria Blomsterberg til TV 2 Fyn.

- Den 12-årige kommer gående forbi to drenge, som er en del af en større gruppe, der står samlet. Drengene tager kontakt til ham, og den 12-årige tror først, at de har tænkt sig at drille ham. En 14-årig og en 15-årig begynder derefter at løbe efter ham, siger hun.

- Den 15-årige holder fast i den 12-årige, hvorefter der bliver trukket en hårtrimmer frem fra en taske. Uden at tænde den begynder den 14-årige at løbe trimmeren hen over drengens hår for sjov.

Efterfølgende blev der tændt for trimmeren, og den 14-årige barberede et stykke af håret af drengens hovedbund, mens den 15-årige holdt ham. Derefter slap de to drenge den 12-årige.

Fælles relationer

Maria Blomsterberg fortæller, at den 12-årige har fællesrelationer med den 14- og 15-årige, og at drengen derfor vidste, hvem de var.

Den 15-årige er efter episoden blevet idømt 20 dages betinget fængsel med vilkår om at indgive sig til ungdomskriminalitetsnævnet.

Den 14-årige er ikke blevet stillet for retten, da han er under den kriminelle lavalder.