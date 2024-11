15-årig fængslet for knivstikkeri: Det ved vi - og det mangler vi svar på

Her er, hvad vi ved om sagen.

Hvem er den sigtede?

Den sigtede er en 15-årig dreng. Der er nedlagt navneforbud i sagen, hvilket betyder, at vi ikke kan oplyse flere detaljer om sigtede eller andre involverede, der kan identificere den unge mand.

Hvem er offeret, og kendte de to hinanden?

Offeret er en 18-årig mand. Hvorvidt de to kendte hinanden, er uvist, da den 15-årige blev fremstillet for lukkede døre.

Hvornår skete overfaldet?

Fyns Politi fik anmeldelsen 20.12 lørdag aften. Søndag anholdt man den 15-årige gerningsmand.

Hvor skete det?

Det skete i Egeparken i Odense-bydelen Vollsmose udfor nummer 22.

Hvordan lyder sigtelsen?

I første omgang lød det, at Anklagemyndigheden ville sigte den 15-årige for forsøg på manddrab. Det blev efterfølgende nedjusteret til grov vold efter overtrædelse af straffelovens paragraf 245 stk. 1. Ifølge anklager Sarah Hørlück stak den 15-årige flere gange med kniv, hvortil offeret var i livsfare.

Hvordan forholder gerningsmanden sig?

Den 15-årige erklærer sig delvis skyldig. Det vil sige, at han erkender at have stukket den 18-årige flere gange, men hævder at han gjorde det i nødværge.