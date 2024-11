15-årig hævder at have stukket med kniv i nødværge

Den 15-årige dreng, der er sigtet for et voldsomt knivoverfald i Egeparken i Odense-bydelen Vollsmose, erkender sig delvist skyldig i sigtelsen, men hævder, at han stak det 18-årige offer i nødværge.

Det kom frem ved mandagens grundlovsforhør ved Retten i Odense.

Drengen er sigtet overtrædelse efter straffelovens paragraf 245 stk. 1 for ved "grov vold ved flere gange at have stukket med kniv, hvortil offeret var i livsfare".

Efter sigtelsen blev læst op, blev der begæret lukkede døre samt navneforbud i sagen.

Dørlukningen skyldes ifølge anklagerfuldmægtig ved Fyns Politi Sarah Hørlück, at Fyns Politi endnu er ved at efterforske, hvad der ledte til episoden.

Navneforbuddet skyldes, at gerningsmanden først lige er fyldt 15 år.