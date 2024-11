Den 15-årige dreng, der er sigtet for et voldsomt knivoverfald i Egeparken i Odense-bydelen Vollsmose skal sidde varetægtsfængslet i 14 dage, oplyser anklagemyndigheden til TV 2 Fyn.

Det er to uger mindre end Anklagemyndigheden gik efter, oplyser de. Selve grundlovsforhøret foregik for lukkede dør, så begrundelsen er for TV 2 Fyn ukendt.

Det oplyses dog, at den 15-årige varetægtsfængsles, mens efterforskningen pågår.