15 års politisk erfaring på vej ud af Folketinget: Alex Ahrendtsens plads er usikker

Siden 2007 har Alex Ahrendtsen (DF) stillet op i demokratiets tjeneste, men onsdag kan det være slut for fynboen.

Der er nemlig stor tvivl om, hvorvidt Dansk Folkeparti lander et mandat på Fyn.

- Lige nu er det uvist, om Ahrendtsen er inde eller ude. Partiet står til fem mandater, så skal han ind, bliver det, hvis det femte mandat falder på Fyn, og det vil i givet fald være et tillægsmandat. Og det er langt fra sikkert, at det falder på Fyn, siger TV 2 Fyns politisk analytiker Jesper Buch.

- Så spørger du mig lige nu, tror jeg, han er mere ude end inde.

Ikke personlig katastrofe

Alex Ahrendtsen havde dog også allerede i 2021 meldt sig ud af kapløbet om en plads i Folketinget efter en længere stresssygemelding.

Da Morten Messerschmidt blev valgt som formand, skiftede fynboen dog mening og valgte at genopstille alligevel. Nu tyder DF's nedtur dog på, at Alex Ahrendtsen ikke får lov til at tage en periode mere i Folketinget.

- Det vil i givet fald ikke være en personlig katastrofe for Ahrendtsen, for han har så meget andet, han gerne vil, siger Jesper Buch.

- Succeskriteriet ved dette valg har været at komme over spærregrænsen. Og det lykkedes. Så Dansk Folkeparti er lettet i dag. Også Ahrendtsen.

Lokalformanden for Dansk Folkeparti i Odense, Jan Grau Rasmussen, vil ærgre sig over, hvis DF mister sine fynske stemme i Folketinget.

- Selvfølgelig er vi ærgerlige over det her på Fyn, for vi vil gerne have en fynbo. Men sidst jeg hørte noget, havde vi vist 3.000 stemmer mere på Fyn end det sjællandske mandat, som man kæmper med. Så jeg håber, Ahrendtsen kommer ind, lad os nu se, siger lokalformanden.

Vil ikke udtale sig

TV 2 Fyn ville gerne have hørt fra hovedpersonen selv.

Alex Ahrendtsen er dog ikke vendt tilbage på nogle af TV 2 Fyns henvendelser.

Lars Kolling, der er lokalformand for DF i Assens, har heller ikke ønsket at udtale sig, inden der ligger et endeligt resultat.

