150-års fødselsdag: Tonstung toghistorie fejres

Selv om der er varme på i Danmarks Jernbanemuseum, så er de udstillede togs stål koldt, når man lægger hånden på. Og netop det - at røre ved et par helt specielle, tonstunge tog - vil dagens besøgende med sikkerhed gøre.

- Vi skåler for togene i aften. I øl eller boblevand. For det fortjener de, slår museets direktør Steen Ousager fast.

Det er da også ham, der holder tale for to tog - B 45 og O L2 - samt en sneplov. De har det til fælles, at de i år alle er 150 år gamle.

- 150 år er lang tid. Man kan virkelig se, hvor stærkt udviklingen er gået. Omvendt kan man også se, hvor dygtige de var, og hvor meget de kunne den gang. Vidste du for eksempel, at man for 150 år siden kunne køre 90 kilometer i timen med et tog? spørger Steen Ousager.

Sneplov 8 blev bygget i 1869 af De Jydske-Fyenske Jernbaner på deres eget værksted. Foto: Danmarks Jernbanemuseum

De fleste af aftenens gæster ved det sikkert. De er entusiaster med store hjerter for tog. Nogle vil kalde dem nørder. De ved blandt andet, at O L2 blev kaldt "Gamle Ole" og var et rangerlokomotiv, der i hele dens levealder holdt til på skinnerne ved Aarhus.

- Det tog fortæller meget om den periode, hvor Danmark blev et moderne industriland. Pludselig var der brug for små lokomotiver til at rangere de mange godsvogne, fortæller museumsdirektøren.

Han vil også fortælle fakta og anekdoter om den fynskproducerede "Sneplov 8", der efter 100 års tjeneste røg på pension i 1966, og i dag er udstillet på museet. Ligesom B 45, der er et lokomotiv, kørte helt frem til 1928 på sin sidste tur på Skjern-Videbæk Banen.

- Det er jo altid spændende, hvor mange der kommer. Vi prøver at skabe nogle traditioner omkring togene, og det er anden gang, vi gør det. Sidst kom der omkring 80. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal forvente i aften.

Fødselsdag på Danmarks Jernbanemuseum: 19.00: Museet åbner. Der er gratis adgang. 19.15: Direktør Steen Ousager fortæller om togene og sneploven. 19.45: Der udbringes skål for jubilarerne i Odin-øl eller boblevand. 21.00: Museet lukker.

Sneplov 8 blev bygget på Fyn i 1869. Foto: Flemming Wedell