150 børnehavebørn fra Vollsmose, Seden og Agedrup var fredag samlet i Børnebyen i Odense.

De var til en vaskeægte legefestival.

Her fik de mindste mulighed for at kaste med ærteposer, danse og så kunne man også få en tur på svævebanen.

Få en bid af stemningen i videoen ovenfor.