150 dronepiloter skal i luften i HCA Airport

Fysisk får uddannelsescenteret, som har den officielle betegnelse Forsvarets Kompetencecenter for Mindre Droner, plads i det eksisterende dronetestcenter UAS Denmark. UAS Denmark drives i et samarbejde mellem lufthavnen, Erhvervscenter Fyn og Syddansk Universitet.

Droner er en væsentlig del af dagligdagen for ministeriets ansatte, forklarer forsvarsminister Trine Bramsen (S).

- Vi bruger allerede droner flere steder, og vi får hele tiden nye erfaringer, siger ministeren og uddyber:

- Hos Hjemmeværnet er vi i gang med få større erfaringer med at bruge droner til eftersøgninger og til bevogtning, og i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse bruger vi droner til inspektion af vores utroligt mange bygninger rundt omkring i landet.

Trine Bramsen forventer, at der ud fra lufthavnen i Odense vil blive uddannet op mod 150 nye dronepiloter hvert år. Og det vurderes, at der i regi af Forsvarsministeriet over tid vil være omkring 1.000 dronepiloter.

Befrugter hinanden

Odenses borgmester, Peter Rahbek Juel (S), er svært tilfreds med, at Forsvarsministeriet nu er rykket ind i lufthavnen. Det styrker Odense som stedet, hvor der udvikles droneteknologi, siger han.

- Forsvaret har mange droneaktiviteter, og jo tættere de er på det her miljø, jo mere kan de være med til at befrugte det miljø, vi allerede har. Og jo mere kan det miljø være med til at befrugte forsvarets droneudvikling.

Borgmesteren mener samtidig, at dronerne på længere sigt har samme potentiale som de succesfulde robotter.

- Droneteknologi kommer ind alle steder, både militært og så sandelig også civilt og på legetøjplan.

- Så den teknologi er kommet for at blive, og den er jo kun lige begyndt at trænge ind forskellige steder. Så potentialet er rigtig stort - både målt i virksomheder og arbejdspladser, siger Peter Rahbek Juel.