16-årige Jannik vil ikke have vaccinen nu: Mener presset om at sige ja er for stort

- Vi har drøftet det med vaccinen meget, men også hvad andre tænker. Jeg synes, såvel som vi respekterer, at andre bliver vaccineret, så vil vi også have, de respekterer, at han eksempelvis siger nej, siger Dorte Wilse.

Hun mener, at det kollektive pres kan gøre, at de unge vælger vaccinen til uden at have talt situationen igennem.

Foruden presset i skolen og fra kammeraters forældre, så påpeger Jannik Wilse også, at der er et enormt pres på sociale medier, hvor tonen er ekstra hård.