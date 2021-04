16 skudepisoder på fire år: - Politiet har svigtet os

Men holdningerne i samfundet er splittede, og kigger man diverse facebook-kommentarspor igennem til artikler eller videoer om bydelen, efterspørger flere, at der sker mere. Og hos Fyns Politi er man bevidst om, at netop Vollsmose er et svært område at efterforske i.

- Man skal have for øje, at det miljø, der er i Vollsmose, er et svært miljø at arbejde i. For det første, fordi ingen siger noget, og udover det har de skudepisoder, der har været, handlet om mange forskellige ting. Nogle har været banderelateret andre familierelateret, så det er utrolig svært, siger Richard Jakobsen.

Men den forklaring godtager Thomas Skov Jensen ikke.

- Det kan aldrig være befolkningens ansvar at opklare forbrydelser, siger Thomas Skov Jensen.

- Selvfølgelig skal man være behjælpelig, men det er enormt utrygt at stille sig frem som vidne, for de bandemedlemmer, der laver balladen herude, de bor her til dagligt, også når politiet er gået hjem. Så jeg forstår godt, det kan være ubehageligt at stå frem. Det handler altså ikke om at anmelde nogle for at have stjålet nede i Netto, det er ikke for sjovt.