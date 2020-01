1.600 år gamle urner fundet på Fyn: Nu undersøger arkæologer, hvad de gemmer på

I 2019 fandt arkæologer flere end 100 urner ved en udgravning i Bellinge.

Læs også Arkæologer undrer sig: - Det er noget, vi ikke har set før

Nu er urnerne kommet til Møntergården i Odense, hvor der er mulighed for publikum for at få et kig ned i de 1.600 år gamle urner.

Her kan museets gæster få adgang til et museumslaboratium i museets forhal fra 21. januar til 16. februar.

Museets arkæologer vil udgrave urnerne fra Bellinge for at afdække deres indhold af brændte knogler og gravgods.

I 2019 blev Odense Bys Museers udgravning ved Bellinge udvalgt af Slots- og Kulturstyrelsen til en top-10-liste over årets vigtigste arkæologiske fund i Danmark. Foto: Odense Bys museer

Velbevaret urne, der er omkring 1.600 år gammel. Foto: Odense Bys museer

Smykker og perler fra jernalderen

Der er allerede blevet smugkigget i en enkelt urne ved hjælp af røntgenfotografi. Urnerne forventes at indeholde smykker, blandt andet glasperler og personligt udstyr, som kan give mere viden om jernalderfolket.

Jernalder Jernalderen i Danmark regnes som år 500 før vores tidsregning til år 850. Jernalderen ligger mellem bronzealderen og vikingetiden. Se mere

Opdagelserne er gjort i forbindelse med et nyt boligbyggeri ved Bellinge Fælled. Urnerne har været en del af et ligbrændingssted tæt på en endnu ældre gravhøj.

- Gravhøjen går helt tilbage til yngre bronzealder, omkring 800 år før vores tidsregning, hvor der blev lavet ligbrænding, som blev forseglet ind under gravhøjen, siger arkæolog Kirsten Prangsgaard til TV 2/Fyn.

- Senere, for omkring 1.600 år siden, begyndte man at begrave folk derude i urner i jernalderen. Det var et bondesamfund, og vi har gravet gårde ud tæt på, forklarer hun.

Med andre ord er der formentlig tale om, at de, der har boet på gårdene, er kommet i urnerne, efter de er blevet brændt. Fundet ved Bellinge er den sjettestørste gravplads, der er fundet på Fyn.

02:27 Arkæolog Kirsten Prangsgaard fortæller, at det formentlig er knogler og ligrester fra lokale bønder, der kan findes i urnerne. Video: Ole Holbech Luk video

Kig arkæologerne over skulderen

Der kendes kun til ganske få lignende ligbrændingsteder i Nordeuropa, og fordi det er så velbevaret, har arkæologerne fået et hidtil uset detaljeret indblik i jernalderens begravelsesritualer.

Der er gratis adgang på museet, hvor det vil være muligt for interesserede at kigge arkæologerne over skulderen, mens de undersøger urnerne.

I 2019 blev Odense Bys Museers udgravning ved Bellinge udvalgt af Slots- og Kulturstyrelsen til en top-10-liste over årets vigtigste arkæologiske fund i Danmark.